Страны G7 поддержали медицинскую реформу в Украине

Послы стран "Большой семерки" в Украине высказались в поддержку медицинской реформы в нашей стране. Об этом говорится в заявлении дипломатов Германии, США, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, передает LIGA.net.

В документе отмечается, что после недавней встречи с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун они хотят подчеркнуть поддержку плана реформ здравоохранения.

"Мы считаем, что принятие этого плана, который определяет государственные гарантии финансирования застрахованных медицинских услуг и лекарственных средств через Национальную службу здравоохранения Украины, является признаком того, что Украина готова и обязана продвигаться вперед с ее жизненно важными реформами, в сфере здравоохранения и борьбе с коррупцией, в интересах своих граждан", - сказано а заявлении послов G7.

По их мнению, принятие законодательства, связанного с реформой здравоохранения, станет важным шагом на пути изменения взаимодействия украинцев с государственной медсистемой для обеспечения того, чтобы они получали услуги, которые им необходимы и на которые они заслуживают, рациональным и законным способом.

В заявлении отмечается, что руководство Минздрава уже многого достигло в области здравоохранения. Однако, по мнению послов G7, в этом направлении еще предстоит проделать большую работу.

Напомним, 6 января 2017 года в Украине заработала система упрощенной регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах Запада.

1 апреля стартовала программа "Доступные лекарства", которая позволит украинцам получать ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой.