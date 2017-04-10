Бизнес потерял около $5 миллионов из-за ограничения ж/д грузоперевозок, - Омелян

Введение в марте одним из филиалов Укрзализныци временного ограничения на осуществление грузовых ж/д перевозок из-за отсутствия электровозов нанесло ущерб участникам рынка железнодорожных перевозок в размере не менее 5 миллионов долларов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНИАН.

"Относительно ситуации в марте этого года, то дважды была объявлена конвенция по Одесской железной дороге, то есть грузоперевозки были прекращены по причине отсутствия электровозов. Бизнесу были нанесены убытки минимум на 5 миллионов долларов, если не больше", - сообщил Омелян.

Он также отметил, что рост грузовых ж/д перевозок в январе-феврале текущего года объясняется лишь небольшим количеством заявок от грузоотправителей на осуществление перевозок и тем фактом, что зерно 2016 года не было вывезено из элеваторов и перевозилось в январе-феврале.

"В первую очередь, в этом виновато руководство Укрзализныци, которое не организовало производство, ремонт, а также не обеспечило надлежащую организацию перевозок", - подчеркнул министр.

Грузоперевозчики неоднократно жаловались на систематическую нехватку вагонов в Укрзализныце, что может привести к срыву сроков внешних контрактов и ставит под угрозу выполнение государственных экспортных программ в целом.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что с приходом Войцеха Балчуна на должность главы правления Укрзализныци в период с мая 2016 по январь 2017 года ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 млрд грн. Так, министр отметил провал реформы компании, остановку процесса корпоратизации, проигрыш в судах ряда дел, повлекших списание со счетов компании миллиардных сумм, а также потерю части транзита и недостаточное выполнение программы капитальных инвестиций.

Ранее пресс-служба Американской торговой палаты обнародовала результаты проведенного опроса о результатах работы Укрзализныци в 2016 году среди своих более 600 компаний-членов, более половины из которых отметили ухудшение ситуации в сфере грузовых ж/д перевозок в прошлом году и неэффективность работы компании в борьбе с коррупцией.