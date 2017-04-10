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Главная » Страна » Инфографика Украину оккупируют дожди

Инфографика Украину оккупируют дожди

<span class="label red">Инфографика</span> Украину оккупируют дожди
http://wordpress.com

Будет прохладно

10.04.17 1796
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Практически всю неделю в Украине будут идти дожди, температура днем по стране не опустится ниже +8°, прогнозирует Погода УНИАН.

В понедельник в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +19°. В восточных областях температура до +15°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +15°, на юге до +16°. В северных регионах потеплеет до +14°.

Прогноз на 10 апреля

 

Во вторник, 11 апреля, в Украине местами пройдут дожди. Днем на западе страны потеплеет до +18°, в остальных регионах +10°...+17°.

Прогноз на 11 апреля

 

В среду, 12 апреля, на юго-востоке Украины пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Крыму - до +16°.

Прогноз на 12 апреля

 

В четверг местами пройдут дожди. Ночью в Украине +2°...+6°, днем на юге до +17°.

Прогноз на 13 апреля

 

В пятницу в стране также ожидаются дожди, местами с грозами. На востоке температура днем до +18°, в остальных регионах +8°...+17°.

Прогноз на 14 апреля

 

15 и 16 апреля в Украине продолжат идти дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Сумской и Донецкой областях - до +1°, на остальной территории +2°…+5°. Днем температура по стране +10°...+17°. В воскресенье ночью на западе до +2°, днем в Украине +12°...+18°.

Прогноз на 15 апреля

 

Прогноз на 16 апреля

 

Народный прогноз

10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.

12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.

14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.

16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Никиту лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".

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