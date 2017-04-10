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Украина не признает результаты псевдо-выборов в Южной Осетии
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

Украина не признает результаты псевдо-выборов в Южной Осетии

Это грубое нарушение международного права и часть неоимперской политики России

10.04.17 227
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Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение незаконных выборов на неподконтрольной Грузии территории Южной Осетии. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Украины.

Киев осуждает проведение 9 апреля в Цхинвальском регионе Грузии так называемых "выборов президента" и "референдума о переименовании этого региона Грузии в "республику Южная Осетия - государство Алания" российским оккупационным режимом.

"Такие незаконные действия, наряду с проведением 12 марта 2017 года так называемых "парламентских выборов" в оккупированном Абхазском регионе Грузии, являются грубым нарушением международного права и составляющим элементом неоимперской политики России, направленной на дестабилизацию и подчинение государств Восточной Европы", - говорится в сообщении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили приверженность Украины политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также "непризнания результатов этих никчемных мероприятий, как и любых других неправомерных действий Кремля".

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