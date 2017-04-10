Дело Януковича 11 апреля будет передано в Оболонский суд

Во второй половине дня дело будет распределено автоматизированной системой суда и назначено к рассмотрению

Оболонский районный суд Киева ожидает поступления дела беглого бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, из Апелляционного суда 11 апреля. Об этом сказала пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, передают Украинские новости.

"Мы связывались с Апелляционным судом и нам сообщили, что вся корреспонденция вместе с делами передается по вторникам. В связи с этим мы ожидаем дело Януковича завтра", - сказала она.

Оболонский суд прогнозирует, что 11 апреля во второй половине дня дело Януковича будет распределено автоматизированной системой суда и назначено к рассмотрению.

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Напомним, беглого бывшего президента Виктора Януковича обвиняют в госизмене за просьбу к Владимиру Путину ввести войска в Украину после смены власти в результате Евромайдана.