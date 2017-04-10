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Главная » Страна » В Киеве начали отключать горячую воду

В Киеве начали отключать горячую воду

В Киеве начали отключать горячую воду
В Киеве начали отключать горячую воду

С понедельника "посчастливилось" отдельным домам в Шевченковском, Подольском и Оболонском районах

10.04.17 656
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Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 10 по 24 апреля отключит от горячего водоснабжения ряд домов в Шевченковском, Подольском и Оболонском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На время проведения работ прекратится горячее водоснабжение 69 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 6 детских садов, 4 школ, 78 ведомств Оболонского района и 229 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 7 детских садов, 6 школ, 249 ведомств Подольского района.

С 10 по 16 апреля испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Молодежь", в связи с чем будет отключено от горячего водоснабжения 55 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 1 детсад, 2 школы и 65 ведомств Шевченковского района.

Киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте "Киевэнерго".

Гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый компанией "Киевэнерго" каждый межотопительный период с апреля по август. График испытаний согласовывает Киевская городская госадминистрация.

"Гидравлические испытания позволяют выявить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, предотвратив появление повреждений в холодное время года. Испытания осуществляются теплосетевой водой температурой до + 40 с повышенным на 25% давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды", - говорится в сообщении.

"Киевэнерго" входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).

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