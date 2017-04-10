В КГГА прокомментировали перспективу подорожания проезда в метро

Киевская городская государственная администрация пока не рассматривает вопрос возможного повышения тарифа на проезд в столичном метро. Об этом сообщил первый замглавы КГГА Геннадий Плис, передает УНИАН.

Директор коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский отметил, что на сегодняшний день вопрос повышения тарифа на проезд в метро не рассматривается, несмотря на существенный рост затрат на организацию перевозок.

"На сегодняшний день вопрос о повышении тарифа вообще не рассматривается. У нас затраты по электроэнергии увеличились в три раза, и для нас это означает увеличение себестоимости проезда, но вопрос о повышении в КГГА не рассматривается, а в компетенцию метрополитена не входит пересмотр тарифов", – сказал Брагинский.

Он отметил, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки в метро выросла до 5,6 грн, при этом городская власть самостоятельно устанавливает экономически обоснованный тариф.

Напомним, заместитель руководителя киевского метрополитена Дмитрий Пеклун сообщил, что в текущем году проезд в столичном метро может подорожать примерно на 50% из-за значительного роста тарифа на электроэнергию, который является основной статьей расходов предприятия на выполнение перевозок пассажиров.