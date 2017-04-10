Депутаты предложили ускорить отставку главы НБУ Гонтаревой

Мол, если есть политическая воля, то чего тянуть

Руководитель депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник выступает за рассмотрение вопроса отставки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на предстоящей пленарной неделе.

"Если бы была политическая воля, Гонтарева была бы уволена еще год назад. Сейчас, учитывая, что и она ставит этот вопрос, и президент с этим соглашается, давайте на этой неделе уволим госпожу Гонтареву и поставим точку в этих вопросах", - заявил Хомутынник на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в Киеве в понедельник.

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Напомним, 10 апреля Валерия Гонтарева заявила, что уйдет в отставку с поста главы Национального банка Украины с 10 мая.

Среди возможных претендентов на пост главы Нацбанка называют экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Однако в его окружении заявляют, что он никогда не согласится на такое предложение, так как имеет более серьезные амбиции и политический вес. Также среди претендентов - председатель Приватбанка Александр Шлапак, экс-глава НБУ Владимир Стельмах и президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко.