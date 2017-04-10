Укрзализныця запустила дополнительный поезд до Перемышля

В связи с возрастающим спросом пассажиров на перевозки в период пасхальных праздников Укрзализныця назначила дополнительный поезд класса "Интерсити+" №707/708 Киев – Перемышль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Он будет курсировать составом скоростного электропоезда Hyundai Rotem из Киева и Перемышля 12, 13, 14, 17 и 18 апреля.

По словам председателя правления ПАО Войцеха Балчуна, уже сегодня железнодорожники наблюдают значительный спрос на поездки поездами "Интерсити+" в Польшу, и не только на праздники.

"Мы видим, что количество желающих путешествовать по железной дороге в Европу растет. Тем более - сейчас, с перспективой безвизового режима с Европой. Поэтому мы активно работаем над новыми международными направлениями для пассажиров", - отметил он.

Поезд №707/708 Киев – Львов – Перемышль отправится из Киева в 12:24 и прибудет в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17:41.

Обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 05:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23:22.

Расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль с поезда №707 Киев – Перемышль на поезд №33714/35170 Перемышль – Краков – Варшава – Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48. Обратно пассажиры поезда №8305 Слупск – Познань – Вроцлав – Краков – Перемышль, который прибывает в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом №707/708 Перемышль – Киев.

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В международном сообщении стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 597,83 грн, ІІ класса - 422,62 грн, из Львова до Перемышля в вагонах I класса - 244,55 грн, ІІ класса - 178,49 грн. Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа.