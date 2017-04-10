Глава ФГИ Билоус подал в отставку

Теперь он видит свою задачу в том, чтобы помогать привлекать инвестиции в Украину

Председатель Фонда государственного имущества Игорь Билоус подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины, - сообщил Билоус. - Многие идеи, а главное - международные стандарты приватизации - моей команде удалось воплотить. Некоторые вещи мы запустили впервые за 25 лет".

Он сообщил, что разработанный Фондом законопроект позволит окончательно перевести процесс приватизации из политической в экономическую плоскость.

"Мы начали эту реформу, продолжат ее другие. А для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", - сказал глава Фонда.

Билоус написал, что видит свою задачу в том, чтобы помогать привлекать инвестиции в Украину, способствовать ее экономическому развитию.

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Напомним, Игорь Билоус - бывший инвестиционный банкир, работавший в инвестиционной компании SARSCapital, инвестиционном банке UBS. Также он был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренесанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

После Революции Достоинства Билоус был назначен главой Государственной фискальной службы, где проработал с 1 марта 2014 года по 24 февраля 2015 года.

С 19 мая 2015 года Билоус является главой Фонда государственного имущества.

Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряд крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась.