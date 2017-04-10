9 апреля в украинской столице состоялся большой беговой праздник - ежегодный Киевский полумарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017. 9000 участников из 43 стран пробежали живописными улицами Киева. Среди них около 400 - иностранные бегуны. В этот день почти 25 000 зрителей вышли в город, чтобы поддержать бегунов, а больше 15 000 поклонников бега наблюдали за соревнованиями онлайн. Традиционно маршрут полумарафона проходил по кругу вдоль Днепра, старт и финиш спортсменов проходил на Контрактовой площади.

Впервые во время Киевского полумарафона организовали уникальную зону поддержки участников - музыкальный полумарафон, посвященный "Евровидению-2017". Бегуны преодолевали дистанцию ​​в музыкальном сопровождении от 43 украинских коллективов, вдохновляя спортсменов на победу. Вдоль всего маршрута, каждые 500 метров, начиная от Подола, звучала музыка стран, представленных на конкурсе.

С первых километров полумарафона сформировалась группа лидеров, в котором темп задавали эфиоп Анбеса Ленчо, кениец Бивот Уиклиф, поляк Шимон Кулька и украинские бегуны - Роман Романенко и Игорь Порозов. Примерно на середине дистанции Бивот почувствовал спазм в ноге, после чего вынужден был снизить темп и выбыл из борьбы за победу. Темповая работа в ведущей группе продолжалась до 12 километра, после чего Анбеса начал поднимать темп. Последние километры эфиоп бежал быстрее, чем 3 минут на км. Дольше всего с фаворитом продержался украинец Романенко, который финишировал третьим в абсолюте со временем 1: 05.39. Поляк финишировал вторым со временем 1: 05,25, а абсолютным победителем Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 стал Анбеса Ленчо. Спортсмен из Эфиопии установил новый рекорд киевской трассы (1: 03.56), улучшив предыдущий на 45 секунд.

"Я чувствую себя очень счастливым. Не могу сказать, что забег был легким, погода, по-моему, несколько прохладная и ветреная. Вообще, все прошло замечательно. Особенно силы в течение дистанции я не распределял, а просто бег в одном темпе. Полумарафон - не единственная расстояние, которое я могу бежать - как правило, участвую в забегах разной длины. Сегодня меня поддерживала подруга, которая также принимала участие в забеге вместе со мной", - поделился впечатлениями после забега победитель.

Среди женщин первой финишировала со временем 1:13:58 спортсменка из Эфиопии Бэйене Белайнеш. Новый рекорд трассы она так и не установила, преодолев дистанцию ​​на 3 секунды дольше предыдущего рекорда, который был установлен украинкой Анной Носенко в прошлом году. На этот раз Анна вышла на старт, однако сошла с дистанции из-за травмирования. Второй финишировала среди женщин львовянка София Яремчук со временем 1:15:04.

Роман Романенко и София Яремчук не смогли побороть африканских спортсменов, однако получили первенство среди участников Чемпионата Украины, который впервые проходил в рамках Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

9 апреля лидеры забега достойно разделили между собой призовой фонд соревнования в размере 146 000 грн. Абсолютные победители, эфиопские атлеты получили по 25 000 гривен. Участие иностранных элитных спортсменов в соревновании - одно из главных требований, которое необходимо выполнить организаторам для получения Bronze Label от IAAF.

"В этом году мы повышаем статус Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017. 9 апреля на мероприятии присутствовали официальные представители международной организации IAAF, которые дадут оценку этому событию. Если мы выполним все нормативы, состоится сертификация, и нам предоставят бронзовый статус. Отмечу, что в Украине еще нет ни одной беговой гонки, которая имеет Bronze Label от IAAF. Мы стремимся к высокому уровню в организации мероприятия, наш ориентир - Пражский, Берлинский, Бостонский марафоны", - рассказал генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Киевский международный полумарафон стал для города и его жителей традиции, уже семь лет подряд объединяет поклонников бега из разных уголков мира. Принять участие в событии может каждый желающий независимо от возраста. В этом году старейшим участником Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 стал 76-летний украинец Александр Вольский среди мужчин и 75-летняя Адельгейда Стригальова из Беларуси. Участие этих спортсменов лишь доказывает, что никаких возрастных препятствий для бега не существует.

"«Нова пошта» уже третий год подряд помогает развивать беговую культуру в Украине. Кроме уже третьего полумарафона в Киеве, в этом году при нашей поддержке состоится еще 4 - в Сумах, Полтаве, Чернигове, Черкассах. Для нас важно реализовывать проекты, меняющие жизнь украинцев. С беговыми мероприятиями все именно так: ежегодно участников забегов больше, а это значит, что все больше людей выбирают здоровый образ жизни. Это лучший мотив продолжать и в 2018 году", - прокомментировала соучредитель компании "Нова пошта” Инна Поперешнюк.

В 2017 году участникам традиционно предлагали выбрать одну из индивидуальных дистанций забега: 21,0975 км, 10 км, 5 км и 2 км. Кроме индивидуальных забегов, во время Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 прошли эстафетные и корпоративные соревнования. Как и в предыдущие годы, организаторы встретили почти 1000 детей разного возраста на детских стартах 1000 г., 500 м и 100 м. Впервые за всю историю Киевского полумарафона состоялся семейный забег на дистанции 2 км, собравший 200 участников. Кроме этого, впервые в полумарафоне могли бесплатно принять участие сотрудники силовых служб (Security Cup - 5 км) и студенты (University Cup - 2 км).

В этом году на дистанции 2 км прошел благотворительный забег "Переможці" в поддержку воинов АТО с ампутацией, посвященный одноименному мультимедийном проекту "1+1". Более 900 участников забега помогли собрать ветеранам боевых действий средства на приобретение спортивных протезов и тем самым дали им второй шанс на новую жизнь. Куратор проекта "Переможці", Соломия Витвицкая, также пробежала символические 2 км в поддержку ребят. Вместе с ней к благотворительному забегу присоединились: певица Светлана Тарабарова, дизайнер Андре Тан, ветеран Евгений Терехов и певица Наталка Карпа, Оксана Стебельська, Олег Собчук, Арсен Мирзоян и другие известные украинцы. Поддержал участников Киевского полумарафона и вышел на старт благотворительной дистанции мэр Киева - Виталий Кличко.

"Когда занимаешься спортом, получаешь колоссальный заряд энергии, чувствуешь много эмоций. Хотя я боксер в прошлом, спорт в сердце остается навсегда. 2 км, которые я бежал сегодня - это благотворительная дистанция. Здесь важна не победа, а участие. Своим примером хотел показать, что Киев - спортивный город. Мы сделаем все возможное, чтобы крупные спортивные и культурные мероприятия проходили именно в столице. Думаю, мы сможем провести в столице и чемпионат мира по полумарафону в 2020 году. Полная поддержка в этом вопросе будет обеспечена", - поделился впечатлениями мэр Киева.

9 апреля на беговой старт также вышли такие звездные участники: Потап, Владимир Нечипорук, Маричка Падалко, Власта Шовковская, Павел Казарин и другие.

Большинство из них стали фандрайзерами традиционного "Фандрайзинг марафона" - инициативы, которая проходит при поддержке Украинской биржи благотворительности и 10 фондов: АНТИСПИД, Таблеточки, Сердце воина, Запорука, Свичадо, Кожен може и другие.

В этом году вдоль всего маршрута дежурили 13 реанимобилей медицинской помощи, 26 представителей «Красного Креста», 15 спасателей Мальтийской службы помощи, медики киевского объединения союза Самаритян Украины и 6 экипажей организации «MotoHelp». Всего были госпитализированы трое участников забега, их жизни ничего не угрожает.

Забег Nova Poshta Kyiv Half Marathon открыл серию мероприятий Run Ukraine Running League 2017, которая объединяет пять беговых соревнований в четырех городах Украины. Мероприятие состоялось под патронажем Федерации легкой атлетики Украины, Федерации легкой атлетики Киева и Киевской городской государственной администрации.

Победители Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017:

21, 0975 км

мужчины:

Анбеса Ленчо (1:03:57) - рекорд трассы

2.Шимон Кулька (1:04:47)

Роман Романенко (1:05:41)

женщины:

Бейэна Белайнеш (1:13:58) София Яремчук (1:15:04) Вера Овчарук (1:16:19)

10 км

мужчины:

Алексей Обуховский (31:45) Виталий Маринич (34:01) Александр Крижевич (34:32)

женщины:

Марина Немченко (36:04) Виктория Николенко (42:46) Инна Руляк (43:19)

5 км

мужчины:

1.Богдан-Иван Городинский (14:49:01)

2.Иван Стребков (14:49:27)

3 Роман Пасечник (14:55)

женщины:

1.Ганна Иващук (21:05)