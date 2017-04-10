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Ситуация в Донбассе

В Киеве требовали отставки Аброськина и Голубана

В Киеве требовали отставки Аброськина и Голубана
Фото: Пресс-служба МВД

Пятерых активистов задержали

10.04.17 385
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В Киеве полиция задержала пятерых участников акции с требованием отставки руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина и полковника Национальной полиции, командира роты спецназначения ГУ НП Донецкой области Юрия Голубана.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Около 30 протестующих пришли к зданию Министерства внутренних дел в Киеве 10 апреля, требуя отставки Голубана, которого обвиняют в причастности к деятельности группировки боевиков "ДНР", и Аброськина, который взял его на работу в полиции Донетчины. Среди протестующих были представители добровольческих батальонов "Донбасс" и "Азов". Между активистами и охраной здания возникла небольшая потасовка", - говорится в сообщении.

Примерно через 30 минут после начала митинга к зданию подъехал автозак спецназа, в который силой затолкали пятерых активистов.

Советник главы МВД Илья Кива, который вышел к митингующим, заявил, что в министерстве заинтересованы в том, чтобы виновные сели за решетку, но для этого, по его словам, нужно провести расследование.

Относительно причин задержания протестующих – Кива заявил, что намерен выяснить, за что их задержали.

На прошлой неделе глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что с целью проверки представленной информации относительно возможного участия Юрия Голубана в деятельности группировки "ДНР" полиция обратится в Генеральную прокуратуру Украины. Параллельно эту информацию проверяет и подразделение внутренней безопасности, добавил Аваков. Он также сообщил, что Голубан готов пройти "детектор лжи".

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