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Нафтогаз подписал с европейскими компаниями меморандум об украинской ГТС

Нафтогаз подписал с европейскими компаниями меморандум об украинской ГТС
Офис "Нафтогаза Украины" / Фото: ИТАР-ТАСС

Компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления газотранспортной системы Украины

10.04.17 433
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Нафтогаз Украины, Укртрансгаз, Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В рамках Меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления газотранспортной системы Украины, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной.

Среди прочего, документ имеет целью долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа Украиной в соответствии со стандартами европейских рынков, безопасного и эффективного использования ГТС Украины, а также прозрачного и недискриминационного доступа к ней третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.

"Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, что вполне соответствует Стратегии энергетической безопасности ЕС", - заключили в Нафтогазе.

Напомним, Нафтогаз обжаловал в суде решение Еврокомиссии по OPAL.

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