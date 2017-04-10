Нафтогаз подписал с европейскими компаниями меморандум об украинской ГТС

Нафтогаз Украины, Укртрансгаз, Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В рамках Меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления газотранспортной системы Украины, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной.

Среди прочего, документ имеет целью долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа Украиной в соответствии со стандартами европейских рынков, безопасного и эффективного использования ГТС Украины, а также прозрачного и недискриминационного доступа к ней третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.

"Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, что вполне соответствует Стратегии энергетической безопасности ЕС", - заключили в Нафтогазе.

Напомним, Нафтогаз обжаловал в суде решение Еврокомиссии по OPAL.