В течение недели таблички будут установлены на домах Печерского района

Мэр Киева Виталий Кличко провел выездное совещание и ознакомился с указателями, которые в рамках эксперимента установлены в одном из кварталов Печерского района.

Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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"Мы тестируем новый вид табличек, отвечающий современным требованиям: четкие, контрастные, белые надписи на темно-синем фоне с английской транслитерацией, чтобы у гостей нашего города - иностранцев - тоже была возможность прочитать названия улиц. В течение недели эти таблички в рамках пилотного проекта будут установлены на домах квартала в Печерском районе, и в течение месяца мы будем ждать обратной реакции от жителей этого квартала, насколько новые таблички удобны. Хотим услышать мнение киевлян относительно, возможно, небольших, но важных изменений для развития туристического потенциала нашего города", - заявил Кличко.

На табличках, которые показали мэру, латиницей написаны не только названия улиц, но и само слово улица - vulytsia. Вид табличек разработан дизайнерской группой "Агенты змин".

Напомним, отремонтированную станцию метро "Левобережная" откроют 1 мая.