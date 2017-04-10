СБУ задержала "смотрящего" за Мариуполем

В Мариуполе сотрудники Службы безопасности Украины задержали криминального авторитета при передачи наркотиков в исправительное учреждение.
Об этом сообщили в управлении СБУ в Донецкой области.
По данным спецслужбы, криминальные круги Донетчины назначили мужчину "смотрящим" за Мариуполем. Правоохранители задокументировали, что вместе с сообщниками он обложил данью местных торговцев, деньги шли на покупку наркотиков заключенным злоумышленникам.
"Авторитета" задержали по месту жительства после организации очередной передачи марихуаны в исправительное учреждение.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, коренного перелома в борьбе с преступностью в 2017 году не будет.