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Фото Национальный корпус начал бессрочную блокаду Сбербанка в Киеве

<span class="label red">Фото</span> Национальный корпус начал бессрочную блокаду Сбербанка в Киеве
Блокада Сбербанка в Киеве / Фото: УНИАН

Активисты установили палатки

10.04.17 408
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Активисты партии "Национальный корпус" установили палатки под зданием Сбербанка в Киеве и планируют бессрочно его блокировать.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

"Активисты Национального корпуса, как и было обещано ранее, пришли только что к стенам уже знакомого нам центрального отделения Сбербанка на Владимирской, чтобы теперь уже окончательно добиться завершения его работы на территории Украины. Под стенами Сбербанка наши активисты сейчас выставляют палатки Национального корпуса, и на глазах десятков нацгвардейцев и правоохранителей, которые пришли его защищать, обустраивают территорию для бессрочной блокировки антиукраинского финансового учреждения", - говорится в заявлении.


В Харькове активисты также заявили о начале бессрочной блокады здания Сбербанка, вход в него замуровали.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, ВиЭс Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк – сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продажи финучреждений.

В Украине банки с российским капиталом неоднократно подвергались атакам активистов.

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