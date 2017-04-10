Движение по основному мосту через Русановский канал перекроют

Во вторник, 11 апреля, на мосту через Русановский канал , который соединяет одноименную набережную и ул. Раисы Окипной, связывая массив Русановка с районом станции метро "Левобережная", с 9:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта.

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Как сообщает Киевавтодор, движение по мосту будет ограничено в связи с ремонтом деформационных швов.

"Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении.

Напомним, Укравтодор хочет с китайцами построить объездную дорогу у Кременчуга с мостом через Днепр.