Романа Безсмертного оштрафовали на 5 тысяч гривен

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

Суд рассмотрел соответствующее ходатайство НАПК. Так, агентство установило, что Безсмертный, будучи руководителем центрального аппарата политической партии "Аграрная партия", нарушил установленный порядок представления финотчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Согласно судебному решению, в ноябре прошлого года он подал финансовый отчет по 304 местным ячейкам партии, в котором указано, что Кировоградская городская организация партии внесла за отчетный период 495 гривен. При этом установлено, что Кировоградская городская организация Аграрной партии за прошлый год вообще никакой деятельности не проводила и не имеет счета в банке. Также отмечается, что аналогичная ситуация возникла из Долинской районной организацией, которая внесла в поддержку Аграрной партии 2 тысяч гривен.

"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 212-21 КУоАП и подвергнуть его взысканию в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5100 грн. Взыскать в пользу государства судебный сбор в размере 320 грн", - указано в постановлении.

Напомним, у Конгресса украинских националистов суд конфисковал более 100 тысяч грн.