НТКУ возглавил Зураб Аласания

Наблюдательный совет общественного вещания выбрал сегодня главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) экс-гендиректора Национальной телекомпании Зураба Аласанию.

Об этом сообщают украинские СМИ.

На должность претендовали восемь человек: Зураб Аласания, тележурналист Роман Выбрановский, режиссер-постановщик Александр Зирин, сотрудник телеканала "2+2" Александр Зорка, председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Олег Наливайко, корреспондент Polsat Марек Сиерант, а также руководитель цеха электроподстанций НОТУ Александр Коваленко и бывший главный продюсер телекомпании "Социальное телевидение Сумщины" Юрий Дараган.

Аласания будет руководить четыре года и сможет избираться на второй срок. Третий срок подряд занимать эту дложность он не сможет.

Должностной оклад Аласании составит 76,8 тыс. грн. Наблюдательный совет сможет принимать решения о надбавках, доплатах и премиях.

После избрания председателя правления Набсовет в течение месяца выберет и назначит шестерых членов правления.

Напомним, общественное телевидение в Украине должно начать работу в 2017 году на базе преобразованной Национальной телекомпании Украины. Конкурс на должность председателя правления НОТУ был объявлен 2 февраля и должен быть проведен не позднее 13 апреля. Согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании" глава правления избирается на конкурсной основе наблюдательным советом НОТУ на четыре года путем прямого, равного, тайного голосования.