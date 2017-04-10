К Евровидению в Киеве появятся копы-переговорщики

Накануне Евровидения в украинской полиции появилось новое подразделение, аналогичное европейскому - диалоговая полиция.

"Это подразделение, которое первым идет общаться с толпой, чтобы предупредить возможный конфликт и усилить полицию", - рассказал "Сегодня" советник по вопросам обеспечения общественного порядка в консультативной миссии ЕС Некулай Опра.

10 апреля прошла презентации этой структуры, пока диалоговых полицейских в Украине будет 120.

Новый отряд копов в случае конфликтов во время массовых мероприятий должен будет добиваться его деэскалации, то есть выступить в роли переговорщиков между сторонами.

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Во время презентации была показана ситуация, когда в людном месте в Киеве собрались митингующие, заблокировавшие доступ к жилому дому местным жителям. Когда последние попытались вступить с ними в словесную перепалку, за дело взялись копы. "Ради вашей безопасности мы советуем вам пройти к дому с другой стороны", - ответила местным жителям полицейская Инна Глега. "Может проведете?" - попросил ее участник презентации. "Не могу оставить рабочее место", - сказала полицейская и направила людей в обход.

Если какая-то из сторон будет сопротивляться, новые полицейские так же, как и обычные, применят силу, о чем должны предупредить.

"Такие полицейские-переговорщики будут работать в 10 областях Украины. То есть по несколько человек в Одессе, Харькове, Хмельницком, Львове, Запорожье, больше всего, 10 человек, - в Киеве", - рассказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

Напомним, украинских полицейских могут пожизненно пронумеровать.