Запуск украинского "Лыбидя" перенесли в пятый раз

Реализация космического проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма

Первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь", построенный в международной кооперации с участием Канады и России, планируется запустить на орбиту и вести в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года.

Об этом, как передает "Интерфакс- Украина", сообщил и.о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

Он напомнил: реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры.

"В настоящее время спутник полностью изготовлен, ракета-носитель готова на 85%", - уточнил Радченко, отметив, что с целью обеспечения запуска, руководством страны принято решение о дофинансировании проекта в связи с его удорожанием в новых условиях еще на $17 млн.

"Мы надеемся, что в четвертом квартале спутник будет введен в эксплуатацию", - сказал Радченко.

Напомним, изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, затем по техническим причинам смещен на 2013 год, после - на апрель 2014 года, затем - на осень 2016 года.