Решение по обеспечительным мерам в иске Украины к России вынесут 19 апреля

Иск в Гаагу подан 16 января 2017 года в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Международный суд ООН в Гааге огласит свое решение по обеспечительным мерам в иске Украины к России 19 апреля.

Соответствующее заявление, как передают мировые СМИ, опубликовано на сайте инстанции.

Заседание пройдет в Гааге. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Отметим, Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины против России за поддержку террористов на Донбассе и за дискриминационные действия в Крыму 6 марта.

9 марта суд завершил слушания по иску Украины к России и перешел к рассмотрению дела - запроса о введении временных мер к России.

Напомним, иск подан 16 января 2017 года в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.