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Ситуация в Донбассе

Военные действия в зоне АТО несут серьезную экологическую угрозу, -Жебривский

Военные действия в зоне АТО несут серьезную экологическую угрозу, -Жебривский
Павел Жебривский / Фото: uacrisis.org

Донбасс заслуживает более серьезного внимания центральной власти в вопросах экологии

10.04.17 132
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Обстрелы ряда предприятий, действующих вблизи линии разграничения на Донбассе, могут привести к экологической катастрофе, этот вопрос будет вынесен на международный уровень, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сегодня с Ириной Геращенко и Марией Ионовой встретились с руководителями этих предприятий.. Они хорошо понимают серьезность угрозы и будут выносить эти вопросы на уровень международных гуманитарных организаций и организаций по безопасности. А также будут контролировать, чтобы эти вопросы были в центре внимания переговорной группы по Донбассу", - написал Жебривский на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, речь идет о Донецкой фильтровальной станции, Фенольного завода вблизи Торецка, Авдеевского коксохимического завода и ферме "Бахмутского аграрного союза" около пос. Новолуганского в Бахмуском районе. "Военные действия возле этих предприятий несут еще и серьезную экологическую угрозу, поскольку отсутствие доступа к обслуживанию их объектов или обстрелы могут привести к тяжелым экологическим последствиям не только для области, но и для целого региона", - отметил Жебривский.

В свою очередь Ирина Геращенко отметила, что таких объектов на Донбассе десятки. "Украинская сторона остро затрагивает вопрос экологии в Минске, будем требовать допуска ремонтных бригад к критическим объектам и созданию вокруг этих экологически важных объектов зон безопасности, с постоянным мониторингом СММ ОБСЕ и МККК", - написала она на своей странице в Facebook.

"Донбасс заслуживает более серьезного внимания центральной власти в вопросах экологии, будем апеллировать к профильному министерству, местная власть сетует, что представители министерства не бывали на территории, которая нуждается в усиленном контроле", - добавила вице-спикер.

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