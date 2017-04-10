Более 200 газовых АЗС закрыто в Киеве

В Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых АЗС.
Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, передает отраслевое издание OilNews.
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"За период с 25 марта по 10 апреля в столице демонтировано 236 незаконных АГЗП, из которых 205 самодемонтированы владельцами, и 31 объект демонтирован силами города. Последние 55 незаконных заправочных пунктов мы планируем демонтировать в течение 10 дней", - сообщил Бондаренко.
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