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Частные солнечные электростанции заполонили Тернопольщину

Частные солнечные электростанции заполонили Тернопольщину
Солнечная электростанция на Тернопольщине / Фото: Ecotechnica.com.ua

В области также разработаны проекты строительства солнечных фотоэлектрических станций мощностью в 19 и 11,5 МВт

10.04.17 731
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За последний год на Тернопольщине начали действовать 120 частных солнечных электростанций.

Об этом Укринформу сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Иван Крысак.

По его словам, область занимает второе место в Украине по количеству домохозяйств, где уже установлены солнечные электроустановки.

"Определены четыре объекта бюджетной сферы, на которых будет внедряться пилотный проект по установке солнечных водонагревательных систем в медучреждениях ", - сказал Крысак.

Сейчас в области также разработаны проекты строительства солнечных фотоэлектрических станций мощностью в 19 и 11,5 МВт.

Напомним, немцы превратят старую шахту в хранилище солнечной энергии.

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