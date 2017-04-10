Экс-беркутовцам, избивавшим протестующих во время Евромайдана, грозит от 5 до 10 лет

Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ напомнили, что бывшие "беркутовцы" обвиняются в избиении двух лиц, то есть "умышленном причинении им сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучения и других насильственных действий, совершенных по мотивам мести после задержания этих протестующих на колоннаде стадиона им. В. Лобановского, а также с целью запугивания потерпевших и других протестующих".

Санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины предусматривает в данном случае безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, Высший совет правосудия отстранил двух судей, которые принимали решения против активистов Евромайдана.