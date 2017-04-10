В зоне АТО офицер отстреливался от пьяных подчиненных

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"По предварительной информации, в расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Такое поведение военнослужащих составляло реальную угрозу жизни и здоровью офицера", - говорится в сообщении.

Реагируя на ситуацию, командир подразделения произвел три предупредительных выстрела в воздух, затем в землю, после чего совершил выстрел по ногам агрессивного нетрезвого военного. На данный момент раненого доставили в больницу города Бахмута, где оказали необходимую медицинскую помощь и установили диагноз "огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы".

Врачи также подтвердили, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя.

Сейчас на месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмута и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.