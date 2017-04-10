Сайт по заказу биопаспортов заработает через пару дней

МВД на этот процесс влиять не может

Сайт государственной компании "Документ" возобновит работу по оформлению и выдаче загранпаспортов за один-два дня.

Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Паспортные и миграционные центры и ГП "Документ“ несколько дней работают со сбоями, начиная с пятницы. Так как ключевой провайдер, который обеспечивает государственную функцию закрытой защищенной связи, по материалам СБУ проверяется. Мы не можем в МВД на этот процесс влиять, надеемся, что наши коллеги в СБУ быстро решат эту проблему с провайдером. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней", - отметил Аваков.

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Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС. После этого, 6 апреля сайт государственной компании "Документ" работал со сбоями.