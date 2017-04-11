Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении по защитникам Водяного враг открывал огонь из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого – обстреливал из минометов калибра 120 мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березовой, Марьинки и Красногоровки – бил из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутово и Гранитного – бил из противотанковых гранатометов. По защитникам Гнутово и Талаковки противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и из вооружения БМП. Морских пехотинцев под Широкино – обстреливал из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался вражеский снайпер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укртелеком прекратил предоставление услуг на территории ОРДЛО

На донецком направлении по защитникам "Шахты Бутовка" били минометы калибра 120 мм и пулеметы крупных калибров. Защитников Авдеевки и Опытного враг накрывал огнем 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцево, Песок и Луганского противник бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки обстрелял из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На луганском направлении защитников Крымского и Катериновки противник обстреливал из минометов калибра 82 мм, по защитникам Валуйского, Станицы Луганской и поселка Донец – бил из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачево враг обстреливал из стрелкового оружия.