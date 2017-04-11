В Одессе на причале сгорели 15 домов

В Одессе спасатели ликвидировали пожар на причале, в результате которого сгорели 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1000 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прибытию на место происшествия подразделений ГСЧС наблюдалось горение 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1000 кв. м. По повышенному номеру вызова к месту были направлены дополнительные отделения. Пожар осложнялся плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп", - говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара был обнаружен пострадавший, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 70 человек от ГСЧС и 10 единиц техники.

Напомним, 30 марта на Харьковском велосипедном заводе имени Петровского произошел масштабный пожар.