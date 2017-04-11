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Криворожская ТЭС приостановила работу

Криворожская ТЭС приостановила работу
Криворожская ТЭС / Фото: dtek.com

Для накопления запасов угля

11.04.17 212
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Криворожская ТЭС (Днепропетровская область), которая входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, временно остановлена для накопления запасов угля. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Сегодня ночью остановлена ДТЭК Криворожская ТЭС. Из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля Криворожская ТЭС не получает топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом 14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. Криворожская ТЭС сможет восстановить работу после поступления угля", - сказано в сообщении.

На складе Криворожской ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля – это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в Объединенной энергосистеме страны (ОЭС).

"По команде диспетчера энергосистемы ТЭС сможет включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Во время вынужденной остановки ТЭС сотрудники выполнят необходимый ремонт оборудования. Кроме того, на Криворожской ТЭС завершается реконструкция одного из энергоблоков. К середине лета энергетики ДТЭК должны завершить работы. В целом к следующему отопительному сезону на Криворожской ТЭС будут готовы два обновленных энергоблока.

Напомним, 6 апреля 2017 года госкомпания "Центрэнерго" остановила работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская область). Ранее, 5 апреля 2017 года госкомпания остановила работу Трипольской ТЭС (Киевская область). Кроме этого ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС (Днепропетровская область).

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и "ДТЭК Комсомолец Донбасса".

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