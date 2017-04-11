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Минобороны инициировало введение новых воинских званий

Минобороны инициировало введение новых воинских званий
Фото из открытых источников

Также готов законопроект о введении новых оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва

11.04.17 630
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Министерство обороны Украины инициирует введение новых воинских званий. Об этом заявил спикер Минобороны Максим Праута, передает 112.ua.

Праута отметил, что сейчас на рассмотрении в Администрации президента, Верховной Раде и секретариате Кабинета министров находится 22 проекта нормативно-правовых актов, разработанных Минобороны.

"Это проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих, который предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил, повышение его роли в обучении, воспитании подготовке личного состава, выполнении задач по назначению", - уточнил он.

Также Праута сказал, что Минобороны разработало законопроект о мобилизации, которым, в частности предусмотрено введение новых оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва.

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