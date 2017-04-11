Задержка с реформированием Нафтогаза пошатнет международное доверие к Украине, - ЕБРР

Задержка с реформированием НАК "Нафтогаз Украины" и отставка независимых членов его наблюдательного совета пошатнет международное доверие к намерению украинских властей провести реформу среди ключевых предприятий государственной собственности, а также усложнит возможность дальнейшей существующей финансовой поддержки.

Об этом говорится в письме президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти в адрес президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

"Я понимаю, что после ряда неприятных событий независимые члены наблюдательного совета Нафтогаза собираются сложить свои полномочия. Если такое произойдет, то это будет не только сокрушительным ударом по Нафтогазу в то время, когда реформы начали укореняться, но и пошатнет международное доверие к намерениям вашего правительства реформировать и реструктуризировать Нафтогаз и другие ключевые государственные предприятия", - говорится в документе.

Чакрабарти в своем письме высказал опасение, что начатая реформа рынка газа и корпоративного управления НАК, согласно подписанному между правительством Украины и ЕБРР плану действий, может провалиться, если украинские власти не предпримут в ближайшие дни необходимых мер.

В частности, проект политики государственной собственности для Нафтогаза до сих пор содержит положения, противоречащие духу реформы корпоративного управления, что может помешать осуществлению намерений о независимости и защите компании от ненужного политического вмешательства.

"Это надо исправить до утверждения политики государственной собственности. Нафтогаз также должен стать лицом частного права, о чем было договорено изначально. Поэтому прошу вас сделать все необходимое, чтобы ввести в действие новый устав Нафтогаза и вспомогательное законодательство до конца этого месяца", - отметил президент крупнейшего финансового инвестора в Украине.

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Чакрабарти также считает, что последние изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции" безосновательно распространяют на действующих и потенциальных членов набсоветов госпредприятий применяемые к украинским госслужащим обязанности по раскрытию финансовой информации. Это отпугнет претендентов с международным опытом от представления своих кандидатур на эти должности, из-за чего Украина недополучит необходимых квалифицированных услуг по трансформации и организации надлежащего управления в госпредприятиях.

Кроме того, президент ЕБРР призвал принять временные меры для обеспечения надлежащего финансового состояния Нафтогаза в течение переходного периода до полной либерализации газового рынка страны.

По его словам, должны быть предприняты срочные шаги в трех основных направлениях: открытие рынка, реформа системы жилищно-коммунальных субсидий и реформирование специальных обязанностей участников рынка газа.

В частности, необходимо завершить внедрение вспомогательного законодательства и открыть рынок газа, как это предусмотрено в плане реализации реформы газового сектора, принятом в 2015 году.

Также необходимо начать реформу системы жилищно-коммунальных субсидий, чтобы улучшить финансовую дисциплину, реструктуризировать долги ТКЭ и монетизировать субсидии на уровне коммунальных предприятий, что чрезвычайно важно для финансовой жизнеспособности газового и энергетического сектора.

При этом продление специальных обязанностей в газовом секторе на период после 1 апреля 2017 года без продвижения в направлении либерализации рынка и реформы субсидий может негативно сказаться на финансовом состоянии "Нафтогаза", поскольку возможная двойная выплата дивидендов на уровне дочерних и материнской компаний еще сильнее ударит по финансам компании.

"ЕБРР продолжает оказывать "Нафтогазу" существенную финансовую и техническую помощь, чтобы помочь Украине обеспечить поставки газа, диверсифицировать транзитные маршруты и модернизировать сеть трубопроводов. Чтобы сохранить эти достижения, следует полностью и своевременно выполнять обязанности, о которых договорились Украина и ЕБРР", - резюмируется в документе.