В Николаевской области постоят новый палаточный городок

Министерство обороны решило построить военный лагерный городок за 353 млн гривен в селе Михайловка Николаевской области до 2018 года. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута, передают Українські новини.

Решение принято в связи с необходимостью надлежащего размещения военных в ходе учений на полигоне "Широкий лан".

В городке будет 11 казарм, банно-прачечный комплекс и столовая.

"Планируется, что в целом лагерный городок будет построен до конца этого года", - сообщил Праута.

Напомним, Министерство обороны Украины инициирует введение новых воинских званий.