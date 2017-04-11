Гройсман: Коалиция не обсуждает переформатирование правительства

Коалиция не обсуждает переформатирование правительства. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает 112 Украина.
"Что касается вопроса по переформатированию правительства. Пока в коалиции такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать. Как вы видите, у нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году. Я бы очень хотел, чтобы следующая наша встреча была с конкретными цифрами того, что нам удалось сделать, что нам удалось изменить, в том числе и в жизни украинских граждан", - заявил Гройсман.
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Напомним, Владимир Гройсман возглавил Кабинет министров Украины 14 апреля 2016 года после отставки Арсения Яценюка.