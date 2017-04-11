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Новости партнеров В Карпатах до конца апреля высадят 20 000 новых деревьев

<span class="label">Новости партнеров</span> В Карпатах до конца апреля высадят 20 000 новых деревьев

К спасению карпатских лесов призывает природная минеральная вода «Моршинская», инициировав эко-программу «Вместе за природу». В качестве экспертов бренд задействовал Всемирный фонд природы (WWF) и приглашает каждого украинца к участию в программе

11.04.17 55
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Цель всеукраинской программы «Вместе за природу» – популяризировать украинские Карпаты и сохранить их лесной фонд. О старте проекта было объявлено 1 марта 2017 года. Инициатором по массовой высадке деревьев в Карпатах выступила ТМ «Моршинская». «Именно леса надежно защищают Моршинское месторождение – одно из немногих в мире источников чистой природной воды. Как социально ответственный бренд, мы хотим отблагодарить природе, которая создала уникальную минеральную воду», – отметил Марко Ткачук, генеральный директор IDS Borjomi Ukraine.

Партнеров в сохранении природы компания нашла среди Всемирного фонда природы (WWF), привлекая лесных экспертов к реализации программы по засаживанию деревьев в Карпатах. Сотрудничество бренда и WWF стало первым опытом корпоративного партнерства в Украине. Планы организаторов амбициозные – высадка 20 000 саженцев деревьев на 5 га частично облесенных участков Карпат

На прошлых выходных началась высадка деревьев на Львовщине, в Национальном природном парке «Сколівські Бескиди», известен уникальным богатством флоры и фауны и разнообразием представителей Красной книги. Для саженцев работники парка расчистили и подготовили участок, где ранее был сухостой. Здесь посадили характерные для этой местности породы деревьев – бук лесной, пихта белая, клен-явор, яблоня, рябина и калина. Остальные деревья организаторы акции высадят на территории Национального парка «Сыневир» и Карпатского национального парка до конца апреля.

Елена Тарасова, национальный координатор WWF в Украине, ссылаясь на отчет о состоянии окружающей среды на Планете Living Planet Report, говорит, что каждый год человечество потребляет больше ресурсов, чем успевает восстановить наша планета. Если тенденция не изменится, то в 2030 году для обеспечения потребностей нам понадобится две Земли. «Чтобы изменить текущую ситуацию, стоит действовать вместе», – отметила координатор WWF в Украине.

Поэтому инициаторы проекта предлагают каждому украинцу внести свой вклад - приобщиться к восстановлению украинских Карпат и посадить свое собственное дерево. Подробности акции можно узнать на сайте: zapryrodu.com.ua. 10 счастливчиков-победителей программы «Вместе за природу» имеют шанс выиграть поездку в Национальный Карпатский парк и высадить свое дерево лично! Организаторы программы приглашают всех украинцев приобщиться к сохранению уникальной природы Украины.

 

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