Повысить пенсии и отменить налоги для работающих пенсионеров планируют с 1 октября

Правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года работы правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

Повышение пенсий коснется, по предварительным расчетам, 5,6 млн украинцев.

"Мы сделаем осовременивание пенсий для 5 млн 620 тыс. украинских граждан… Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал Гройсман.

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Ранее сообщалось, что в госбюджете зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года – с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года.