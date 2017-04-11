Гройсман: Только треть госкомпаний являются прибыльными

В Украине на сегодня реально работает только половина государственных предприятий и только треть являются эффективными и прибыльными. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа.

"В Украине есть 3,5 тыс. государственных предприятий, это без коммунальных. 51% из них реально работают, 49% - неизвестно, что с ними происходит. Эффективно управлять таким количеством предприятий просто невозможно", - отметил Гройсман.

По его словам, Украина за 10 лет потеряла 82 млрд грн вследствие неэффективного управления и коррупции на госпредприятиях.

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"32% государственных предприятий прибыльные. 70% являются неэффективными. Других вариантов, кроме продажи эффективному собственнику, не существует", - добавил премьер.

Напомним, Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как "ProZorro.Продажи".