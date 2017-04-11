Премьер-министр назвал самое слабое звено в борьбе с коррупцией

В Украине создана достаточно серьезная база для борьбы с коррупцией, но слабой инстанцией при этом является украинский суд. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства, передает Укринформ.

"Мы построили всю инфраструктуру эффективной борьбы с коррупцией: НАПК, НАБУ, САП. В ближайшее время будет реформа судебной системы в этой сфере тоже. На сегодня самое слабое звено в борьбе с коррупцией - это украинский суд", - сказал Гройсман.

По его словам, реформа судебной системы стартовала еще осенью прошлого года. Глава правительства рассчитывает на то, что она будет эффективной.