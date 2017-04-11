Кабмин пока не собирается повышать акцизы на алкоголь

Параметры, заложенные в бюджет на 2017 год, пересматриваться не будут

В этом году правительство не будет пересматривать акцизы на алкоголь, поскольку соответствующие параметры уже были заложены в государственный бюджет.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Мы не планируем никаких повышений. Все параметры, которые мы заложили в бюджет, являются постоянными на 2017 год. Никаких изменений мы не планируем", - сказал Гройсман.

Напомним, с 1 марта на 20% повысился акциз на крепкие алкогольные напитки, на слабоалкогольные напитки, пиво, сидр, перри, крепленые и игристые вина - на 12%, на коньяк - на 17%.