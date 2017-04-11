Возле всех локаций Евровидения-2017 установят бетонные ограждения

Для защиты от потенциальных террористических атак

Кабинет министров поручил Киевской городской государственной администрации обеспечить установку бетонных ограждений возле всех локаций проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017, который будет проходить в мае в Киеве. Об этом говорится в протоколе совещания по обеспечению безопасности конкурса, текстом которого располагают Украинские новости.

"Поручить КГГА разработать вопрос и обеспечить установку бетонного ограждения для обеспечения антитеррористических мероприятий на локациях "Евроарена", "Еврогородок" и площадке, предназначенной для размещения генераторов, топлива, телетрансляционных станций и прочего", - сказано в протоколе.

Также Министерству внутренних дел поручили перейти на усиленный режим службы с 24 апреля.

Напомним, 10 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, работников Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут обеспечивать правопорядок во время проведения международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2017.

В период с 3 по 13 мая в Киеве будет проведен международный песенный конкурс Евровидение-2017, участие в котором подтвердили 43 страны-участницы.