В Центре оценивания назвали максимальное количество баллов пробного ВНО

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 баллов и шкалу 1-12 будут размещены на сайте УЦОКО до 14 апреля

Рабочая группа Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) определила порог "сдал/не сдал" пробного ВНО по украинскому языку и литературе. Об этом сообщает портал Osvita.ua.

"Порог пробного ВНО по украинскому языку и литературе в 2017 году составил 25 тестовых баллов. Соответствующее решение было принято рабочей группой УЦОКО по вопросам установления порога "сдал/не сдал", - говорится в сообщении.

Максимальное количество баллов, которое можно было получить, выполнив все задания теста, составляет 104 балла, из них 20 баллов - за написание собственного высказывания, и 84 – за выполнение заданий закрытой формы.

Также на сайте Украинского центра оценивания качества образования обнародовано максимальное количество баллов по каждому предмету, которые можно получить, выполнив все задания: история Украины – 94, математика – 62, биология – 76, география – 92, химия – 80, физика – 56, английский, немецкий, французский, испанский языки – 56, русский язык – 88.

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 баллов и шкалу 1-12 будут размещены на сайте УЦОКО в разделе "Пробное ВНО" до 14 апреля.

Напомним, 1 и 8 апреля в Украине состоялось пробное тестирование по 12 предметам.