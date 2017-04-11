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Главная » Страна » В Минобороны рассчитывают на создание военной полиции уже в этом году

В Минобороны рассчитывают на создание военной полиции уже в этом году

В Минобороны рассчитывают на создание военной полиции уже в этом году
Игорь Криштун / Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Соответствующий законопроект находится на стадии анализа в Министерстве юстиции

11.04.17 84
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Военная служба правопорядка Министерства обороны ожидает реформирования в военную полицию в текущем году. Об этом сообщил начальник главного управления Военной службы правопорядка Игорь Криштун, передает 112.ua.

"Мы надеемся, что в 2017 году будет принято решение о создании военной полиции. Мы видим желание народных депутатов принять такой закон", - сказал он.

По его словам, на данный момент законопроект находится на стадии анализа в Министерстве юстиции.

Напомним, создание военной полиции предусмотрено в Стратегическом оборонном бюллетене, утвержденном в июне 2016 года президентом Украины Петром Порошенко. Военную службу правопорядка в Вооруженных силах Украины планируется реформировать в Военную полицию.

Военная полиция будет наделена правом осуществлять досудебное расследование преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ против установленного порядка несения военной службы, и правом ведения оперативно-розыскной деятельности.

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