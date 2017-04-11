Кличко хочет поменять название проспекта Победы в Киеве

Проспект Победы в Киеве могут переименовать в Брест-Литовский проспект. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Киевсовета. Его подал мэр города Виталий Кличко.
"Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект", - говорится в документе.
Сейчас документ находится на рассмотрении двух комиссий.
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Напомним, проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, он назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964—1985 годах — Брест-Литовский проспект. Нынешнее название проспект носит с 1985 года.