Боевики террористической организации "ДНР" во вторник передали властям Украины 14 заключенных, которые отбывали наказание на оккупированной территории Донецкой области.
Об этом в Facebook сообщил руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко.
"Еще 14 человек Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке", - сообщил он.
Всего за два года из Донецка на подконтрольную территорию вывезено 147 человек, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях.
Осужденные сами попросились отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.