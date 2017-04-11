В Минобороны рассказали о злоупотреблении алкоголем в ВСУ

В Украине проблема со злоупотреблением алкоголем военными была актуальной на протяжении последних трех лет. Об этом заявил начальник главного управления Военной службы правопорядка Министерства обороны Украины Игорь Криштун, сообщает 112.ua.
"Эта проблема была в 2014, 2015, 2016 годах. Проблема с алкоголем уменьшилась после увольнения мобилизованных (демобилизации)", - отметил он.
По словам Криштуна, сейчас со злоупотреблением алкоголем эффективно борются, особенно в зоне АТО. В частности, если военным поставляют алкогольные напитки, то служба правопорядка сразу же реагирует совместно с Государственной фискальной службой и полицией, изымая продукцию.