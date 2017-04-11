Такие вертолеты могут быть использованы Россией для дальнейшей агрессии против Украины

Украинские волонтеры перехватили радиоэфир новейшего вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России Ми-8МТПР-1 в небе над Крымом.

Об этом сообщает InformNapalm.

Благодаря прослушке эфира украинским волонтерам стали известны места базирования, позывные, частоты, отработанные маршруты и результаты учебных применений средств радиоэлектронной борьбы России.

Волонтеры группы "Армия SOS" передали международному разведывательному сообществу InformNapalm эксклюзивные доказательства пребывания на территории оккупированного Крыма новейших вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

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Их наличие было обнаружено и подтверждено во время очередного сеанса блокировки бортовыми комплексами РЭБ-частот авиационного диапазона в марте 2017 года. До сих пор не удавалось зафиксировать их использования на территории Крыма.

Представленый радиоперехват эфира был сделан волонтером "Армии SOS" с помощью устройства HackRF One.

Отмечается, что новейшие российские вертолетов Ми-8МТПР-1 предназначены для прикрытия групп фронтовых бомбардировщиков и/или армейской авиации от средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Вертолеты этого типа могут быть использованы РФ из крымского плацдарма в случае дальнейшей эскалации и воплощения планов нападения на территорию Украины с поддержкой авиации", - подытожили в InformNapalm.

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