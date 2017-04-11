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Главная » Страна » Видео Перехвачен радиоэфир секретного российского вертолета радиоэлектронной борьбы над Крымом
Ситуация в Крыму

Видео Перехвачен радиоэфир секретного российского вертолета радиоэлектронной борьбы над Крымом

<span class="label red">Видео</span> Перехвачен радиоэфир секретного российского вертолета радиоэлектронной борьбы над Крымом
informnapalm.org

Такие вертолеты могут быть использованы Россией для дальнейшей агрессии против Украины

11.04.17 2405
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Украинские волонтеры перехватили радиоэфир новейшего вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России Ми-8МТПР-1 в небе над Крымом.

Об этом сообщает InformNapalm.

Благодаря прослушке эфира украинским волонтерам стали известны места базирования, позывные, частоты, отработанные маршруты и результаты учебных применений средств радиоэлектронной борьбы России.

Волонтеры группы "Армия SOS" передали международному разведывательному сообществу InformNapalm эксклюзивные доказательства пребывания на территории оккупированного Крыма новейших вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

Их наличие было обнаружено и подтверждено во время очередного сеанса блокировки бортовыми комплексами РЭБ-частот авиационного диапазона в марте 2017 года. До сих пор не удавалось зафиксировать их использования на территории Крыма.

Представленый радиоперехват эфира был сделан волонтером "Армии SOS" с помощью устройства HackRF One.

Отмечается, что новейшие российские вертолетов Ми-8МТПР-1 предназначены для прикрытия групп фронтовых бомбардировщиков и/или армейской авиации от средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Вертолеты этого типа могут быть использованы РФ из крымского плацдарма в случае дальнейшей эскалации и воплощения планов нападения на территорию Украины с поддержкой авиации", - подытожили в InformNapalm.

Ранее эксперты InformNapalm подсчитали, сколько видов вооружения боевики "нашли в шахтах".

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