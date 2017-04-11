ІКЕА планирует покупать деревянную мебель у украинских производителей

Для заводов компании в Польше и на Балканском полуострове

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома компания ІКЕА заинтересована в сотрудничестве с украинскими поставщиками деревянной мебели и комплектующих к ней. Об этом написала в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"ІКЕА ищет производителей деревянной мебели и комплектующих в Украине", - написала Микольская.

По ее словам, от компании поступил запрос на стулья, столы, древесину мягких пород (сосна) и твердых (береза и бук), шпон из твердых пород (дуб, орех, вишня), компоненты из древесины для мощностей в Польше и на Балканском полуострове для производства мебели и рам для мебели.

Также компания ищет поставщиков текстиля из волокон лубяных культур (лен, конопля) и синтетического текстиля; также ее интересуют рамы для мягкой мебели и производства диванов.

При этом к продукции выдвигаются требования в виде наличия сертификата FSC Certification, CARB P2 Certificate, а также прямой доступ к сырью и производственные мощности.

"Шведский мебельный гигант заинтересовался украинскими производителями в ходе торговой миссии в Швецию, которую Офис по продвижению экспорта и Министерство экономического развития и торговли организовывали в конце марта. Тогда представители 11 компаний мебельной отрасли страны провели предварительные переговоры с потенциальными шведскими партнерами, среди которых была и ІКЕА", - написала Микольская.

Напомним, компания ІКЕА основана в Швеции.

В 2011 году IKEA заявляла о намерении инвестировать 20 млн евро в расширение производственных мощностей компании "ЭНО-Мебель Лтд" (Мукачево, Закарпатская область) до 2016 года.