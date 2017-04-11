В среду-четверг в Украине ожидаются заморозки

12-13 апреля в Украине ожидаются заморозки 0-5°.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В частности, ночью 12 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°.
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Также ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях ожидаются заморозки 0-3°.
Напомним, 11 апреля в Украине местами пройдут дожди.