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Новости партнеров Открытие сезона на фестивале Весна в Made in Ukraine

<span class="label">Новости партнеров</span> Открытие сезона на фестивале Весна в Made in Ukraine

Наконец на Контрактовой открывается сезон мероприятий под открытым небом – и первый из них – фестиваль Весна в Made in Ukraine

11.04.17 60
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Весна в Made in Ukraine - это 400 лучших производителей всего украинского, проверенные командой фестиваля по соотношению «цена-качество», три больших лаунж зоны для отдыха на свежем воздухе с развлечениями и шезлонгами, детская зона с аниматорами, игрушками и детскими развлечениями, фудкорт с уличной едой, а рядом - цветочный фестиваль PODIL FLOWER MARKET.

Что интересного ждет гостей?

  1. Только проверенные участники. Новый сезон мы начинаем, собрав на площадке только самые качественные товары по адекватным качеству ценам. Среди участников фестиваля как признанные «народные» бренды 2Льва или B-raise, так и бренды более высокого ценового сегмента.
  2. Ставка на приемлемые цены. Именно для наших гостей #madeinukraineteam специально оборудует аллею доступных цен. На этой аллее будут размещены участники из всех товарных категорий, а средний чек за покупку одежды не будет превышать 500 грн, а в некоторых случаях – и 300 грн.
  3. Проверенное качество и фабричное производство. Проект У пошуках Made in Ukraine с 2013 года разыскивает украинские производства, фабрики и заводы. Мы знаем очень много отечественных хендмейдеров, небольших мануфактур, но на фестивале очень хотим показать те большие производственные возможности, которые есть в нашей стране. Это такие производители, как Manna Ceramics (гончарные изделия), DeLaMark (бесфосфатная химия), TM Barbuda (бытовая химия), косметика White Mandarin, обувной бренд Madiro.
  4. Культурная составляющая фестиваля – это живые выступления музыкантов, начиная с 17-00. Хедлайнерами фестиваля станут группа КЛЕЙ УГРЮМОГО (начало выступления в 19-00 в субботу 22 апреля) и легендарные украинские рокеры ТАБУЛА РАСА (начало выступления в 19-00 в воскресенье 23 апреля).
  5. Вкусная и разнообразная еда отовсюду. На фестиваль приедут food-участники из Одессы, Львова, Тернополя, Закарпатья и других регионов. Впервые на фестивале будут устрицы и морепродукты #madeinukraine (а вы думали, что у нас не выращивают морепродукты?), и уже привычные для Контрактовой площади бургеры, чебуреки, мясо и овощи гриль.
  6. Детская зона – огражденная площадка с принадлежностями для рисования, играми, аниматорами, а также главной фишкой для маленьких художников – огромной метровой раскраской. Для маленьких непосед будут подвижные игры и всякие активности.
  7. Три лаунж зоны для взрослых – у сцены, возле памятника Григорию Сковороде и посредине фестивальной площадки. На удобных шезлонгах можно будет погреться под солнышком, попробовать с друзьями новые блюда #madeinukraine, послушать концерт, сыграть в игры.
  8. Рядом с фестивалем Весна в Made in Ukraine в сквере Сагайдачного в эти дни будет проходить цветочный маркет PODIL FLOWER MARKET, где можно будет не просто купить букет или цветы в горшках, а узнать, на что действительно способны украинские флористы. Участники цветочного маркета построят композиции из цветов и декоративных элементов, которые затем станут украшением сквера.

Приглашаем вас провести первый теплый уикенд на Контрактовой 22 и 23 апреля вместе с фестивалем Весна в Made in Ukraine! Вход свободный, работаем с 10 утра до 20 вечера.

Основательница проекта У пошуках Made in Ukraine и одноименного фестиваля - журналистка Юлия Савостина.

 

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