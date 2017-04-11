Весна в Made in Ukraine - это 400 лучших производителей всего украинского, проверенные командой фестиваля по соотношению «цена-качество», три больших лаунж зоны для отдыха на свежем воздухе с развлечениями и шезлонгами, детская зона с аниматорами, игрушками и детскими развлечениями, фудкорт с уличной едой, а рядом - цветочный фестиваль PODIL FLOWER MARKET.
Что интересного ждет гостей?
- Только проверенные участники. Новый сезон мы начинаем, собрав на площадке только самые качественные товары по адекватным качеству ценам. Среди участников фестиваля как признанные «народные» бренды 2Льва или B-raise, так и бренды более высокого ценового сегмента.
- Ставка на приемлемые цены. Именно для наших гостей #madeinukraineteam специально оборудует аллею доступных цен. На этой аллее будут размещены участники из всех товарных категорий, а средний чек за покупку одежды не будет превышать 500 грн, а в некоторых случаях – и 300 грн.
- Проверенное качество и фабричное производство. Проект У пошуках Made in Ukraine с 2013 года разыскивает украинские производства, фабрики и заводы. Мы знаем очень много отечественных хендмейдеров, небольших мануфактур, но на фестивале очень хотим показать те большие производственные возможности, которые есть в нашей стране. Это такие производители, как Manna Ceramics (гончарные изделия), DeLaMark (бесфосфатная химия), TM Barbuda (бытовая химия), косметика White Mandarin, обувной бренд Madiro.
- Культурная составляющая фестиваля – это живые выступления музыкантов, начиная с 17-00. Хедлайнерами фестиваля станут группа КЛЕЙ УГРЮМОГО (начало выступления в 19-00 в субботу 22 апреля) и легендарные украинские рокеры ТАБУЛА РАСА (начало выступления в 19-00 в воскресенье 23 апреля).
- Вкусная и разнообразная еда отовсюду. На фестиваль приедут food-участники из Одессы, Львова, Тернополя, Закарпатья и других регионов. Впервые на фестивале будут устрицы и морепродукты #madeinukraine (а вы думали, что у нас не выращивают морепродукты?), и уже привычные для Контрактовой площади бургеры, чебуреки, мясо и овощи гриль.
- Детская зона – огражденная площадка с принадлежностями для рисования, играми, аниматорами, а также главной фишкой для маленьких художников – огромной метровой раскраской. Для маленьких непосед будут подвижные игры и всякие активности.
- Три лаунж зоны для взрослых – у сцены, возле памятника Григорию Сковороде и посредине фестивальной площадки. На удобных шезлонгах можно будет погреться под солнышком, попробовать с друзьями новые блюда #madeinukraine, послушать концерт, сыграть в игры.
- Рядом с фестивалем Весна в Made in Ukraine в сквере Сагайдачного в эти дни будет проходить цветочный маркет PODIL FLOWER MARKET, где можно будет не просто купить букет или цветы в горшках, а узнать, на что действительно способны украинские флористы. Участники цветочного маркета построят композиции из цветов и декоративных элементов, которые затем станут украшением сквера.
Приглашаем вас провести первый теплый уикенд на Контрактовой 22 и 23 апреля вместе с фестивалем Весна в Made in Ukraine! Вход свободный, работаем с 10 утра до 20 вечера.
Основательница проекта У пошуках Made in Ukraine и одноименного фестиваля - журналистка Юлия Савостина.